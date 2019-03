Basket femminile, Eurolega 2019: definite le quattro semifinaliste. Fuori il Fenerbahce di Zandalasini e Sottana

Si sono concluse tutte in gara2 le sfide dei quarti di finale di Eurolega femminile 2018-2019: a staccare il pass per le Final Four, che si disputeranno il 12 e il 14 aprile in luogo da definire, sono UMMC Ekaterinburg, Dinamo Kursk, Sopron e ZVVZ USK Praga, che hanno condotto vittoriosamente in porto i loro confronti.

Non ce la fa, dunque, il Fenerbahce di Cecilia Zandalasini e Giorgia Sottana: per entrambe, dopo un girone chiuso al terzo posto per differenza canestri contro Sopron, la serie contro Praga è stata terribile a livello realizzativo, mentre a dominare la seconda gara, sul lato di Praga, è stata Valeriane Ayayi con una prova da 25 punti. Punteggi dei due match: 76-54 e 65-77.

Ekaterinburg ha battuto in maniera nettissima il TTT Riga, che proveniva addirittura dai preliminari, in entrambe le partite (78-45 e 55-77), e si candida al ruolo di protagonista sicura quando arriveranno le partite che contano. Avanti anche la Dinamo Kursk, che ha superato Polkowice per 89-53 e 77-81 e che può contare sull’apporto di Breanna Stewart, MVP sia della stagione regolare che delle finali della WNBA nella scorsa estate con le Seattle Storm. Infine, nonostante la generosa resistenza di Bourges, Sopron guadagna le Final Four (66-65 e 64-74) assicurando a un’altra stella spesso ammirata in WNBA, Candice Dupree, un’occasione per far propria la massima competizione europea.

Credit: Ciamillo