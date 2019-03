Basket femminile, EuroCup 2019: Schio butta via l’andata dei quarti di finale, il Cukurova ringrazia e vince 75-79

Una partita non dominata ma comunque controllata dal Famila Schio finisce, per una serie di errori nel finale, nelle mani del Cukurova Basketbol, che vince con il punteggio di 75-79 la gara di andata dei quarti di finale di EuroCup femminile. Il Famila si è trovato in vantaggio per 73-63 a cinque minuti dalla fine, ma si è divorato tutto il vantaggio e alla fine ha dovuto cedere le armi. Per la formazione di coach Pierre Vincent la nota positiva viene da Francesca Dotto, 15 punti e un ultimo quarto di fuoco non seguito dalle sue compagne. In doppia cifra anche Sandrine Gruda, Eva Lisec (12 punti per entrambe) e Allie Quigley (11). Per le turche, invece, 21 punti di Astou Ndour, 20 di Alina Iagupova, 14 di Kim Mestdagh e 12 di Kelsey Bone.

Schio comincia subito col piede giusto, con l’asse italiano tra Francesca Dotto e Crippa che concretizza il 5-0. La formazione di casa si tiene un piccolo, ma costante margine grazie alla concretezza di Lavender e Quigley e a una buona difesa, che concede poco alle turche. Gemelos, Lisec e Crippa servono il +8 scledense, poi Bilgic segna da tre e serve Iagupova per il 20-17, prima dei due punti di Gruda che chiudono sul 22-17 il primo quarto.

La ripartenza è tutta a favore del Famila, con la perla di un magnifico assist di Gemelos che taglia l’intera difesa per Gruda che appoggia il 28-17. Crippa, da tre, spedisce le padrone di casa anche sul +13 (33-20), poi si accendono Gray e Mestdagh e il Cukurova si riprende fino a toccare il -4 (35-31), trovando poi un bel gioco da tre punti di Iagupova per il -3. Lisec infila quattro punti di fila, due con un canestro complicato e altri due dalla lunetta, per portare il risultato sul 41-34 all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi c’è in campo tutto un altro Cukurova, che ricuce in fretta lo strappo, con Iagupova che distribuisce palloni a volontà per Ndour e poi realizza i due punti del 46-46. Dopo un momentaneo equilibrio, Schio si riporta in vantaggio con una tripla di Quigley, poi non si segna più, quindi è Gruda a riaprire il discorso su un grande assist proprio della numero 30 scledense; il Famila riesce a trovare anche il +7, prima dei due punti di Gray che portano le squadre sul 59-54 alla vigilia degli ultimi 10 minuti.

Dopo la parità a quota 59 firmata da Iagupova e Bone, arriva il parziale di 11-0 delle padrone di casa, con Dotto che entra in un luogo conosciuto solo a lei, fatto di triple, giochi da tre punti e in generale senso di controllo generalizzato della gara. Sua è, ancora, la conclusione da tre del 73-63 che sembra dar sicurezza a Schio. A questo punto, però, accade l’inatteso: il Famila finisce infilzato per due volte in contropiede, con Ndour da tre punti e Mestdagh con tre liberi, poi arrivano ancora Ndour e Bone a firmare il pari a quota 73. Coach Vincent chiama time out, ma lo fa in modo tardivo, perché il Cukurova ormai ha una chiara carica, portandosi in vantaggio con un’Astou Ndour che vince a mani basse il duello con Sandrine Gruda, uno dei leitmotiv della partita. Sul 73-76, con 28 secondi da giocare, Lisec va a segnare due punti in penetrazione, poi il Famila decide di difendere senza cercare perlomeno liberi e tiro del pari, venendo punito per questa scelta da Iagupova, che dopo aver scagliato un paio di air ball da tre nella partita infila la tripla che concede alle sue compagne il +4 da cui si ripartirà giovedì 14 alle ore 16.

FAMILA SCHIO-CUKUROVA BASKETBOL 75-79 (22-17, 41-34, 59-54)

SCHIO – Filippi ne, Fassina 7, Masciadri ne, Lisec 12, Crippa 8, Gruda 12, Battisodo, Andrè, Dotto 15, Lavender 9, Quigley 11, Gemelos 6. All. Vincent

CUKUROVA – Bone 12, Uner ne, Mestdagh 14, Ozelci ne, Bilgic 4, Uzun, Gray 8, Avci ne, Iagupova 20, Naumenko, Ndour 21. All. Yildizoglu

Credit: Ciamillo