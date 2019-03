Basket, Champions League 2019: Bologna pareggia a Le Mans nell’andata degli ottavi

La Virtus Bologna pareggia 74-74 a Le Mans. Un risultato che nel mondo della pallacanestro è assolutamente atipico, ma che con la formula dell’andata e ritorno diventa possibile. Questo è accaduto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, con la squadra di Pino Sacripanti che ora avrà la possibilità di guadagnarsi il pass per i quarti, vincendo con qualsiasi scarto.

I migliori in casa Virtus sono Tony Taylor ed Amath M’Baye, che mettono entrambi a referto 13 punti. In doppia cifra vanno anche Dejan Kravic (11) e Pietro Aradori (10), mentre Mario Chalmers all’esordio con la nuova maglia segna 7 punti in undici minuti di gioco. Per Le Mans due grandissimi prestazioni da parte di Valentin Bigote (25 punti) e Kendrick Ray (21).

Inizio molto equilibrato con la Virtus che si porta avanti con la tripla di Mbaye (6-9). Le Mans replica con dall’arco con Ray e torna avanti (19-17). Il finale di quarto premia Bologna con un Mbaye scatenato e la Virtus chiude il primo quarto avanti per 24-21. Nel secondo quarto Kravic è l’unico a segnare nei primi tre minuti e riesce a tenere addirittura avanti Bologna (30-36). Chalmers segna i suoi primi punti dalla lunetta nel finale di secondo quarto e Aradori poi segna il 40-38 con cui si va negli spogliatoi.

La Virtus parte fortissimo dopo l’intervallo con uno scatenato Taylor, che segna sei degli otto punti della Virtus per il massimo vantaggio (40-48). Nuovamente i francesi si affidano a Bigote e tornano sul -1 (55-56). Bologna, però, resta avanti e a fine terzo quarto il tabellone segna 59-55 per la squadra italiana. Chalmers mette subito il +6, ma i francesi rimangono a contatto. Si continua a giocare punto a punto e si entra nel finale di partita. A 22 secondi dalla fine Ray è perfetto dalla lunetta e firma il +2, ma Moreira mette il tap in del pareggio dopo l’errore di Punter da tre punti. L’ultimo tentativo di Ray sbatte sul ferro e si finisce pari.

Questo il tabellino della partita

LE MANS SARTHE BASKET – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 74-74 (21-24, 17-16. 17-19, 19-15)

Le Mans: Ray 21, Hendrix 8, Eito, Bigote 25, Tarpey, Cornelie 2, Yeguete 8, Tabu, Thompson, Clark 10, Dohou

Bologna: Punter 6, Martin 6, Moreira 6, Pajola, Taylor 13, Baldi Rossi 2, Cappelletti, Kravic 11, Chalmers 7, Aradori 10, M’Baye 13, Cournooh

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo