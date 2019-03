VIDEO Real Madrid-Ajax 1-4, Highlights, gol e sintesi Champions League. Tracollo delle Merengues

Accade l’irreparabile al Santiago Bernabeu: il Real Madrid, dopo aver vinto 1-2 in trasferta all’andata, crolla in casa sotto i colpi dell’Ajax nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio, cede per 1-4 e viene eliminato. Gli olandesi passano ai quarti grazie alle reti di Ziyech al 7′, di Neres al 18′, di Tadic al 62′ e di Schone al 72′. In mezzo gol del momentaneo 1-3 di Asensio al 70′. In pieno recupero espulso Nacho.

GLI HIGHLIGHTS DI REAL MADRID-AJAX 1-4

IL VANTAGGIO DI ZIYECH

IL RADDOPPIO DI NERES

IL TRIS DI TADIC

IL GOL DELLA BANDIERA DI ASENSIO

IL POKER DI SCHONE

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:Gianfranco Carozza