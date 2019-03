Basket, 20^ giornata Serie A 2019: Milano demolisce Torino, Cremona espugna Sassari

L’Olimpia Milano torna ad avere sei punti di vantaggio sulla Reyer Venezia dopo le sfide della 26^ giornata. La squadra di Simone Pianigiani ha risposto subito alla vittoria di ieri dell’Umana a Bologna, vincendo molto agevolmente contro la Fiat Torino per 110-91. Una partita totalmente dominata dai milanesi, che hanno sfiorato il record di punti segnati in questo campionato (111), con una prestazione di squadra ottima da tre punti (17/33). Miglior marcatore Amedeo Della Valle con 21 punti ed ottimo contributo anche da parte di Kaleb Tarczewski (16 punti).

Importantissima vittoria della Vanoli Cremona, che espugna il campo della Dinamo Sassari e si conferma al terzo posto della classifica in solitaria. La vincitrice dell’ultima Coppa Italia si è imposta 105-100 dopo un tempo supplementare grazie ad uno straordinario Andrew Crawford da 28 punti (5/7 da tre). Una partita bellissima, con Cremona che ha pareggiato grazie alle triple di Crawford e Aldridge e con Smith che ha sbagliato per Sassari il libero della vittoria. Nei supplementari poi sempre Peyton Aldridge (21 punti) e Crawford hanno sancito la vittoria della Vanoli.

La Openjobmetis inguaia sempre di più la Grissin Bon Reggio Emilia, che resta all’ultimo posto in classifica. Vittoria per 92-80 per i lombardi, che hanno fatto loro la partita con un terzo quarto da 28-16. Varese agguanta così il terzetto al quarto posto a 24 punti. Miglior marcatore della serata Aleksa Avramovic con 21 punti.

Insieme a Reggio Emilia all’ultimo posto c’è anche l’Oriora Pistoia, sconfitta nettamente dall’Alma Trieste per 90-77 (Peric e Wright 16 punti), con i friulani che agganciano la zona playoff. Tutto molto facile anche per la Dolomiti Energia Trentino, che ha demolito la Sidigas Avellino per 97-79 in un match che si era già deciso all’intervallo, con i padroni di casa avanti di sedici punti (57-41).

Questo il riepilogo dei risultati

Segafredo Virtus Bologna – Umana Reyer Venezia 76-77

Banco di Sardegna Sassari – Vanoli Basket Cremona 100-105

Openjobmetis Varese – Grissin Bon Reggio Emilia 92-80

Oriora Pistoia – Alma Trieste 77-90

Dolomiti Energia Trentino – Sidigas Avellino 97-79

A|X Armani Exchange Milano – Fiat Torino 110-91

VL Pesaro – Germani Basket Brescia (in corso di svolgimento)

Acqua S.Bernardo Cantù – Happy Casa Brindisi (domani sera ore 20.30)

CLASSIFICA: Milano 34, Venezia 28, Cremona 26, Brindisi, Avellino 24, Bologna, Trento, Trieste 20, Cantù, Sassari 18, Brescia 16, Pesaro, Torino 12, Pistoia, Reggio Emilia 10

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo