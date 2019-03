Atletica, Golden Gala a Milano: l’Arena Civica sede sempre più probabile nel 2020 e nel 2021 del famoso meeting internazionale

“Il presidente della Federazione di atletica leggera Alfio Giomi ha chiesto un appuntamento al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al presidente della regione Lombardia Attilio Fontana per trasferire nel 2020 il Golden Gala da Roma a Milano in quanto lo stadio Olimpico sarà impegnato per ospitare gli Europei di calcio. Io lo accompagnerò in questo appuntamento”.

Erano state queste le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò (fonte: Ansa), relativamente ad un possibile trasferimento del rinomato meeting di atletica leggera italiano, di rilievo internazionale, da Roma a Milano. La scelta della città meneghina è altamente caldeggiata anche per le ricadute commerciali legate all’evento, nonché per la concomitanza citata dal n.1 dello sport italiano.

Un’occasione per ridare lustro alla celebre Arena Civica (sede prescelta), intitolata nel 2002 alla memoria del giornalista Gianni Brera, che nel 2016 aveva toccato il suo punto più basso, giunto praticamente in uno stato di abbandono. Per via di quanto detto vi sarà una riqualificazione della struttura. L’assessore a Turismo, Sport e Qualità della vita Roberta Guaineri ha confermato l’esistenza di un bando da 2,5 milioni di euro funzionale a questo scopo.

“Milano è una sede di straordinario valore per il Golden Gala. L’idea è di organizzarlo all’Arena per i prossimi due anni e poi di rifare quella che era la vecchia notturna a Milano, una grandissima manifestazione di atletica“, la posizione della Federazione che quindi prevede anche un impiego per il 2021.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Luchino / Shutterstock.com