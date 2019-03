Atletica, Europei Indoor 2019: Marcell Jacobs delude, incappa in tre nulli e viene eliminato!

Marcell Jacobs non entra mai in gara agli Europei Indoor 2019 di atletica leggera e conclude le qualificazioni del salto in lungo con un triste “no misura“: tre nulli per l’azzurro che si presentava a Glasgow con il terzo accredito stagionale e che invece non è mai riuscito a piazzare un tentativo valido. Tre errori gravi per il 24enne nostrano che poche settimane fa era riuscito a stampare due rilevanti 8.05 ma che oggi non è mai stato in partita, complice anche qualche piccolo acciacco fisico che gli aveva impedito di partecipare ai recenti Assoluti di Ancona.

L’italo-americano, che in questa stagione è ritornato a questa specialità dopo essersi cimentato con profitto sui 100 metri (10.08 nel 2018), ha steccato l’evento più importante al coperto e l’amarezza è notevole perché c’erano tutte le possibilità di lottare per un traguardo importante. Bastava saltare un agevole 7.64 per strappare la qualificazione alla finale, una misura ampiamente alla portata di Jacobs che invece torna a casa prematuramente al pari del britannico Feron Sayers (7.57), del francese Jean-Pierre Bertrand e del norvegese Amund Hole Sjursen (solo 12 atleti in pedana, l’albanese Izmir Smajlaj ha deciso all’ultimo di non presentarsi e di non difendere il titolo conquistato due anni fa).

L’ucraino Serhii Nykyforov ha ottenuto la miglior misura (8.03) davanti al greco Miltiadis Tentoglou (8.01) e allo svedese Thobias Nilsson Montler (7.95), gli unici in grado di superare 7.95 (misura minima richiesta). Accedono all’atto conclusivo anche il polacco Tomasz Jaszczuk (7.86), il ceco Radek Juska (7.77), lo spagnolo Eusebio Caceres (7.76), il serbo Strahinja Jovancevic (7.73) e l’ucraino Vladyslav Mazur (7.64).

Foto: FIDAL/Colombo