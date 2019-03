Andrea Dovizioso MotoGP GP Qatar 2019: “Non mi aspettavo la prima fila, abbiamo rimediato in corsa”

Andrea Dovizioso si è ben comportato durante le qualificazioni del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha guidato perfettamente la sua Ducati e ha conquistato una seconda posizione di assoluto rilievo, ottima in vista della gara di domani dove scatterà alle spalle di Maverick Vinales e davanti a Marc Marquez.

Il vicecampione del mondo ha commento le sue qualifiche ai microfoni di Sky Sport: “Siamo riusciti a migliorare tantissimo durante il weekend, siamo arrivati qui con un feeling pessimo e piano piano siamo risaliti. Step by step, piano piano, siamo riusciti a rimediare a una situazione non tanto bene. I tempi del sabato contano meno, bisogna vedere in gara: la velocità è una cosa, in gara bisogna vedere le condizioni e c’è il vento. Sono contentissimo di partire in prima fila, non me l’aspettavo: gran bel tempo, ho fatto anche un paio di errorini. Grazie a tutta la squadra perché abbiamo lavorato bene per tutto il weekend“.

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com