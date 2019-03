Andrea Dovizioso MotoGP GP Qatar 2019: “Battere Marquez nel corpo a corpo dà gusto, vittoria bellissima”

Andrea Dovizioso ha vinto il GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è esaltato a Losail e ha incominciato al meglio la stagione, la rincorsa verso il titolo iridato parte con un trionfo fantastico nel deserto al termine di una gara di assoluto spessore: il forlivese ha condotto la prova per larghi tratti, nel finale ha lasciato passare Marc Marquez e poi lo ha battuto in un duello da brividi come era già successo dodici mesi fa.

Andrea Dovizioso ha raccontato la sua apoteosi ai microfoni di Sky Sport: “Ho fatto apposta a fare passare Marquez nel finale? Purtroppo ho sbagliato: non ho scalato bene, la marcia non è entrata bene e ho fatto un disastro. Ma quello è stato positivo perché mi ha fatto capire come stava lui e ho capito che di gomme era messo male, non aveva grip e questo mi ha dato un’extra motivazione: devo passarlo subito e devo tirare al massimo, non gli dovevo dare la possibilità di provarci. Poi lui è talmente forte e ci ha provato ma quando fa così sono io che lo porto al limite, lui va lungo e sbaglia“.

Il ducatista si sofferma anche sul duello con Marquez e sulla condizione della sua moto: “Battere qualcuno nel corpo a corpo dà sempre gusto. Eravamo messi male prima di questo weekend, ma il team ha capito bene cosa cambiare dopo i test. Io sono arrivato qui senza feeling, sono migliorato tantissimo nel fine settimana e questo ha fatto la differenza“.

Dovizioso ha parlato anche degli avversari: “Il motore della Honda va molto forte e hanno un vantaggio rispetto all’anno scorso ma voglio vederli su altre piste, non è detto che questa velocità non crei altri problemi. Sono diventato il terzo pilota italiano più vincente di sempre? Pensa a quelli che non credevano in me. Ora guardiamo a noi stessi perché fatichiamo ancora in percorrenza di curva e dobbiamo migliorare“.

