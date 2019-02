Zurigo-Napoli, Europa League 2019: data, programma, orario e tv

Dopo la lunga pausa invernale delle competizioni europee di calcio, ecco che finalmente si torna a giocare per alzare un trofeo continentale ad inizio stagione. Giovedì 14 febbraio riparte la corsa all’Europa League: sono in programma le gare d’andata dei sedicesimi di finale della seconda competizione continentale per squadre di club.

Il Napoli, retrocesso dalla Champions League, era testa di serie nei sorteggi, ed è stato accoppiato agli elvetici del Zurigo: i partenopei avranno la possibilità di giocare quindi la gara di ritorno in casa. Per questo motivo giovedì 14 alle ore 21.00 la sfida tra Zurigo e Napoli si giocherà in Svizzera.

La diretta tv di Zurigo-Napoli sarà visibile in chiaro su TV8, ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252, ed in streaming sul sito tv8.it e SkyGo. OA Sport invece vi offrirà la diretta live testuale della partita. Di seguito il programma dettagliato della sfida valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League:

Giovedì 14 febbraio ore 21.00

Zurigo – Napoli

diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport canale 252

diretta streaming su tv8.it e SkyGo

diretta live testuale su OA Sport

Foto: Gianfranco Carozza