Rapid Vienna-Inter, Europa League 2019: data, programma, orario e tv

Riprende questa settimana l’avventura europea dell’Inter di Luciano Spalletti. La formazione nerazzurra, reduce dalla beffarda eliminazione in Champions, scenderà in campo contro il Rapid Vienna per i sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019 di calcio. La partita di andata si giocherà in Austria giovedì 14 febbraio alle ore 18.55.

Mauro Icardi e compagni stanno attraversando un periodo complicato e in campionato hanno perso terreno rispetto a Juventus e Napoli nelle ultime giornate. Spalletti è sotto accusa per la scarsa qualità del gioco espresso e per i risultati deludenti. La sfida contro il Rapid Vienna rappresenta quindi un appuntamento da non sbagliare per lanciare un segnare forte e ridare fiducia all’ambiente. Gli austriaci hanno disputato un ottimo girone eliminatorio in Europa League, chiudendo al secondo posto alle spalle del Villareal. Nel campionato nazionale però la formazione allenata da Dietmar Kuhbauer non sta brillando e si trova al momento molto distante dalle prime posizioni. Il pronostico pende decisamente dalla parte dell’Inter, ma i nerazzurri non dovranno commettere l’errore di sottovalutare l’avversario.

L’incontro tra Rapid Vienna e Inter valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019 si giocherà giovedì 14 febbraio alle ore 18.55 presso l’Allianz Stadion di Vienna. La sfida sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport e in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdere davvero nulla di questo delicato appuntamento nel cammino europeo della formazione nerazzurra. Di seguito il programma completo.

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO

ore 18.55 Rapid Vienna-Inter

diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock.com