Vuelta a San Juan 2019: vittoria a sorpresa dell’argentino German Tivani nella sesta tappa! Il gruppo beffato dalla fuga

Colpo di scena nella sesta e penultima prova della Vuelta a San Juan 2019, corsa a tappe che si disputa in Argentina. Il percorso, 153.5 km con partenza e arrivo presso l’Autodromo El Villicum, lasciava presagire il terzo arrivo in volata ed un nuovo appuntamento con il duello tra Fernando Gaviria (UAE Emirates) e Peter Sagan (Bora-hansgrohe). Le cose sono invece andate diversamente, con l’argentino Nicolas German Tivani (Agrupacion Virgen De Fatima) che è riuscito a centrare un prestigiosissimo successo avendo la meglio sul traguardo sui connazionali Daniel Diaz (Asociacion Civil Mardan) e Daniel Zamora (Agrupacion Virgen De Fatima), compagni della fuga di giornata. Il gruppo infatti è entrato in azione troppo tardi e, complice il vento favorevole, non è riuscito a rientrare sul terzetto al comando. Il colombiano Winner Anacona (Movistar), grande protagonista della tappa di ieri, è rimasto al comando della classifica generale e nella giornata di domani potrà mettere il sigillo sul primo successo da professionista in una corsa a tappe.

Nella prima parte di gara prende il largo la fuga di giornata. Un gruppo di quattro corridori, composto dal colombiano Dayer Quintana (Neri Sottoli-Selle Italia) e dagli argentini Daniel Diaz (Asociacion Civil Mardan), Daniel Zamora e Nicolas German Tivani (Agrupacion Virgen De Fatima), si porta al comando e guadagna un buon margine rispetto al gruppo. Le squadre dei velocisti, soprattutto UAE Emirates e Bora-hansgrohe, sottovalutano il pericolo ed entrano in azione molto tardi.

Quando restano 10 km all’arrivo i fuggitivi, dai quali perde contatto Dayer Quintana, conservano ancora un margine superiore al minuto e vedono aumentare le speranze di arrivare fino all’arrivo. All’ingresso nell’autodromo di El Villicum Peter Sagan prova a mettersi in proprio tirando in prima persona l’inseguimento, ma gli argentini al comando continuano a collaborare ed entrano nell’ultimo chilometro con 40” di vantaggio. Il gruppo rinuncia e nella volata finale Tivani conquista la vittoria davanti a Diaz e Zamora tra il delirio del pubblico locale. La volata del gruppo viene vinta dall’irlandese Sam Bennett (Bora-hansgrohe) davanti a Ferdinando Gaviria.

roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter – Vuelta a San Juan OK