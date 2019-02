Volta ao Algarve 2019: i favoriti. Enric Mas al debutto stagionale, attesa per Fabio Aru

Cinque tappe, due arrivi in salita e una cronometro: una Volta ao Algarve molto insidiosa quella che è giunta alla sua 45ma edizione. Si corre in terra portoghese, albo d’oro davvero di gran livello con ultimo vincitore il polacco Michal Kwiatkowski, negli anni precedenti si sono imposti vincitori del Tour de France del calibro di Geraint Thomas ed Alberto Contador. Andiamo a scoprire chi saranno i favoriti quest’anno.

Il più atteso, in casa Spagna, è sicuramente Enric Mas: l’iberico della Deceuninck – Quick Step è esploso definitivamente nel 2018, cogliendo una clamorosa seconda piazza alla Vuelta. Scalatore puro, può davvero fare la differenza in montagna: riuscirà a consacrarsi in questa nuova stagione? A sfidarlo ci sarà Fabio Aru: l’atleta della UAE Emirates va a caccia di un riscatto dopo un’annata assolutamente da dimenticare. Il sardo proverà in tutti i modi a partire forte per lanciarsi al meglio verso il Giro d’Italia.

Un vero e proprio squadrone, nonostante manchino le punte, per il Team Sky: da Wout Poels a David De La Cruz passando per il britannico Teo Geoghegan Hart, tutti pronti a lanciare l’assalto alla vittoria. Da seguire anche l’austriaco Patrick Konrad della Bora-hansgrohe e l’olandese Sam Oomen della Sunweb.

Foto: Valerio Origo