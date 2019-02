Ciclismo, Davide Cimolai: “Ora la Milano-Sanremo. Poi punto a Giro d’Italia, Europei e Mondiali”

Il passaggio da una squadra World Tour ad una Professional non è sempre un male. Scendere di una categoria può servire anche a ricevere i gradi di capitano. Così, molto probabilmente, è accaduto per Davide Cimolai, che tra Lampre e FDJ è stato spesso e volentieri costretto a lavorare per i propri compagni nelle passate stagioni. In questo 2019 invece potrà provare a togliersi grandi soddisfazioni con la maglia della Israel Cycling Academy. Ieri il velocista tricolore è stato raggiunto dai microfoni di SpazioCiclismo dopo il decimo posto al Trofeo Laigueglia.

Queste le sue parole: “Avrò un inizio di stagione intenso. Dopo il Laigueglia sarò alla Tirreno – Adriatico e alla Milano – Sanremo per preparare il Giro”.

Calendario dunque molto italiano puntando alla Corsa Rosa. Poi però per la seconda parte di stagione: “Fino a giugno il calendario è intenso, dopo avrò un po’ di tempo per riposare e recuperare. Vediamo se meriterò un posto ai Campionati Europei e ai Campionati Mondiali, obiettivi della seconda parte di stagione”.

Foto: Twitter Cimolai