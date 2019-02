Volley, Superlega 2019. Una notte al quarto posto per Milano ma quanti brividi contro Siena

Notte al quarto posto per la Revivre Axopower Milano che batte non senza qualche brivido 3-1 il fanalino di coda Emma Villas Siena nell’anticipo della ottava di ritorno di Superlega e aggancia in classifica nientemeno che la Azimut Leo Shoes Modena che domani sera sarà impegnata sul campo di Civitanova.

Non è stata una passeggiata per Milano la sfida contro Siena che è partita fortissimo e poi ha creato tanti grattacapi alla squadra di Giani anche nel terzo set, prima di arrendersi e subire la sconfitta che, di fatto, la condanna alla retrocessione alla serie A2.

Pronti, via e Siena sorprende la Revivre che commette diversi errori nel primo parziale. Hernandez e Maruotti picchiano duro e Siena vola sull’8-3 mantenendo senza troppe difficoltà il cambio palla e vincendo con un netto 25-18. Milano riordina le idee, smette di sbagliare, si affida ad Abdel Aziz e ribalta la situazione in un secondo parziale a senso unico. I milanesi iniziano fortissimo (8-2 e 16-6) e si impongono con un eloquente 25-12 pareggiando il conto (1-1).

La Revivre sembra essersi scrollata di dosso le paure e le tensioni e nel terzo set viaggia a velocità di crociera fino al 21-16, poi qualcosa ancora si inceppa nei meccanismi della squadra di Giani e Siena inizia una rimonta che porterà i toscani a pareggiare a quota 24. Ne scaturisce un finale rocambolesco ed emozionante del terzo parziale con set ball annullati da una parte e dall’altra e con la squadra di casa che riesce a spuntarla con il punteggio di 32-30. Nella quarta frazione Siena ha il merito di non mollare la presa, nonostante la delusione del parziale precedente e di restare in scia dall’inizio alla fine a Milano che, tirato il sospiro di sollievo, riesce a tenere a distanza di sicurezza (2 o 3 punti) i rivali e ad imporsi con il punteggio di 25-22 per una vittoria che fa volare i lombardi nella top four del campionato a cinque giornate dalla fine: risultato insperato alla vigilia anche dai più incalliti ottimisti.