Volley, SuperLega 2019: Monza vince il recupero contro Vibo Valentia e lancia la volata playoff

Monza ha sconfitto Vibo Valentia per 3-0 (25-19; 25-21; 25-17) nel recupero della 16^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I brianzoli hanno dominato l’incontro di fronte al proprio pubblico della Candy Arena e hanno conquistato un successo fondamentale grazie al quale rafforzano l’ottavo posto in classifica con quattro punti di vantaggio su Ravenna, i rossoblù hanno lanciato la volata per i playoff e partono favoriti per l’ingresso nella top-eight.

Partita di assoluto spessore dei padroni di casa che hanno fatto la differenza nella prima parte dei tre set e poi hanno controllato agevolmente il pallino del gioco senza concedere nulla ai calabresi che rimangono al quartultimo posto e che non possono ancora dormire sonni tranquilli. Spiccano le prestazioni di lusso di Oleh Plotnytskyi (16 punti, 5 aces), di capitan Thomas Beretta (10) e di Amir Ghafour (11) ma da evidenziare anche i 4 aces di Donvoan Dzavoronok e i 4 muri di Viktor Yosifov. Tra le fila di Vibo Valentia non ha brillato il solito Al Hachdadi (11) e il gioco di tutta la squadra ne ha risentito.

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Perugia 51 20 17 Trento 50 20 17 Civitanova 47 20 17 Modena 42 20 15 Milano 39 20 13 Verona 35 20 12 Padova 29 20 10 Monza 27 20 9 Ravenna 23 20 8 Latina 21 20 8 Vibo Valentia 19 20 6 Sora 16 19 5 Siena 12 19 2 Castellana Grotte 6 20 0

Foto: Valerio Origo