Volley Superlega 2019, 20ma giornata: Padova resiste al ritorno di Siena e fa un altro passo avanti verso i play-off (3-2)

La Kioene Padova sbanca Siena e prosegue la sua corsa verso i play-off ma quanta sofferenza per la squadra veneta che riesce a spuntarla 3-2 al termine di un match dai due volti con l’Emma Villas che non riesce a prendere un treno importante verso la salvezza e subisce la nona sconfitta consecutiva. Per i primi due set Padova riesce ad avere la meglio, pur senza il miglior Torres, che si sveglia solo nella parte finale del match. I veneti si aggrappano a Louati, il più continuo in attacco e al muro che in certi frangenti si rivela devastante per i toscani. Siena fa in tempo a risollevarsi vincendo in rimonta il terzo set, domina il quarto e si spegne sul più bello quando stava accarezzando l’idea di conquistare il terzo successo della sua stagione, il primo dell’era Zanini. Padova si impone dunque 3-2 (25-21, 25-22, 21-25, 18-25, 15-11) e fa un passo avanti importante verso gli spareggi scudetto, mentre Siena si porta a -4 dalla zona salvezza a sei giornate dal termine, montagna alta da scalare per i toscani.

Nel primo set parte bene la squadra di casa ma la Kioene ha il merito di far sfogare i toscani e nella parte centrale del set sono i veneti a prendere il comando delle operazioni grazie al muro, ad operare il sorpasso (16-15) e a chiudere a loro favore il primo parziale con il punteggio di 25-21. Nel secondo set, invece, la Kioene, guidata da un Louati in ottima serata, prende il largo ben presto. Padova vola sul 18-13, poi Siena si riavvicina, guidata da un Ishikawa instancabile ma nel finale sono ancora i padovani ad avere la meglio, anche grazie al servizio con il punteggio di 25-22.

I veneti sembrano volare anche nel terzo parziale ma la squadra di Zanini non molla la presa e, quando sembra tutto finito, sfrutta il primo passaggio a vuoto della Kioene (serataccia di Torres, nettamente al di sotto dei suoi standard abituali in attacco) per riaprire la partita. Nel finale la Emma Villas non sbaglia più niente e si impone con il punteggio di 25-21. La partita cambia repentinamente. Ishikawa prende per mano i suoi e tutta la compagine cresce esponenzialmente con il veterano Savani che suona la carica. Siena domina il quarto set e con il punteggio di 25-18 trascina i rivali al tie break.

Il quinto parziale si gioca punto a punto fino al 9 pari quando in casa Kioene sale in cattedra Torres che sfrutta un paio di rigiocate dei suoi e chiude tutto quello che passa dalle parti della rete spingendo i veneti sul 13-10 che fa da preludio al 15-11 conclusivo che fa gioire la squadra ospite.

Foto Ettore Griffoni Live Photosport