Rugby, Sei Nazioni femminile 2019: Francia-Galles 52-3, le transalpine seppelliscono le rivali a Montpellier

Un successo davvero netto quello di Montpellier per la selezione francese femminile di rugby nell’esordio del Six Nations in “rosa”. Le padrone di casa hanno rifilato un passivo importante al Galles, sconfitto 52-3, iniziando con il piede giusto questa avventura.

Una sfida senza storia, sbloccata dopo 5′ dalla meta di Caroline Thomas che ha messo le cose subito in chiaro. Una pressione asfissiante quella della compagine di casa che ha portato alla trasformazione del calcio di punizione di Camille Imart all’11’. Sono un fiume in piene le francesi e le mete nel primo tempo sono state ancora tre ad opera di Safi N’Diaye, Thomas e di Lea Murie. A rendere meno ampio il vantaggio della formazione di Gaëlle Hermet ci ha pensato Wilkins, fissando il punteggio sul 23-3.

Nella ripresa si è assistito ad una vera e propria “mattanza” nella quale le transalpine hanno inflitto un parziale di 29-0, condito dalle mete di Romane Ménager (due), di Thomas, di Doriane Costanty, di Murie e delle trasformazioni sul piazzato di Imart in due circostanze. Lo score di 52-3 è stato emblematico della differenza che si è potuta notare in campo.

Foto: Shutterstock