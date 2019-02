Volley, Paola Egonu e il suo Dream Team: “Il mio sestetto ideale con Lo Bianco e Sylla”

Paola Egonu sta disputando una fantastica stagione con la maglia di Novara, ha vinto la Coppa Italia e si trova al comando delle classifiche di Serie A1 e di Champions League. L’opposto della nostra Nazionale, miglior realizzatrice degli ultimi Mondiali in cui ha conquistato la medaglia d’argento, è al centro di un intrigo di mercato che vede coinvolte il VakifBank Istanbul, Conegliano, Scandicci, Monza e la sua attuale squadra ma ci sarà tempo per parlarne tra alcuni mesi.

Nel frattempo la 20enne ha rilasciato un’intervista a World of Volley in cui si è soffermata anche sul suo Dream Team, il sestetto ideale in cui vorrebbe giocare.

Paolita sogna una diagonale con Eleonora Lo Bianco, palleggiatrice simbolo del nostro movimento e che purtroppo non ha giocato in questa stagione. Di banda l’amica Miriam Sylla (attualmente in forza a Conegliano) e la serba Brankica Mihajlovic (si è infortunata durante la rassegna iridata, veste la maglia del Marvelous in Giappone). Per il resto altre tre giocatrici di Conegliano: al centro l’olandese Robin De Kruijf e Raphaela Folie, il libero è ovviamente Monica De Gennaro. Egonu sembra apprezzare particolarmente le Campionesse d’Italia, che sia un’indicazione in vista della prossima stagione?