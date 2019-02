Volley, Giulio Sabbi vince lo scudetto in Cina! Shanghai in trionfo, ora Cebulj a Milano e Tillie a Modena?

Giulio Sabbi ha vinto lo scudetto in Cina. L’opposto ha fatto festa con il suo Shanghai che ha sconfitto il Pechino per 3-0 (25-23; 25-17; 25-23) nella gara3 della finale per il titolo e ha così chiuso la serie con un rapido 3-0. L’attaccante ha trascinato la squadra al successo mettendo a segno 13 punti e conquistando così il sigillo in terra asiatica per la seconda volta in carriera dopo quello del 2016 con Cristian Savani.

Tra le fila dello Shanghai milita anche il martello sloveno Klemen Cebulj che ora dovrebbe accasarsi a Milano in vista dei playoff della nostra SuperLega proprio come dovrebbe fare lo schiacciatore francese Kevin Tillie che è nell’orbita di Modena dopo aver perso la partita odierna. Sabbi è sul mercato, riuscirà a trovare un ingaggio per il finale di stagione?

Foto: Roberto Muliere