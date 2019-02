Sei Nazioni 2019: i convocati dell’Italia per le ultime due sfide. Conor O’Shea chiama 35 azzurri

Ufficializzata da parte del CT Conor O’Shea la lista da cui usciranno i nomi degli atleti dell’Italia del rugby che scenderanno in campo nelle ultime due gare del Sei Nazioni: sono 35 gli azzurri prescelti per le sfide in Inghilterra ed in casa contro la Francia. Il ritiro inizierà domenica 3 marzo. Torna tra i convocati Sergio Parisse, mentre recupera dal lungo stop anche Jake Polledri. Graditi ritorni per Oliviero Fabiani e Giulio Bisegni, mentre il tecnico richiama ancora una volta Marco Riccioni e Callum Braley, i quali però non sono ancora scesi in campo.

Queste le indicazioni del CT Conor O’Shea circa il numero degli atleti che intende utilizzare per le due sfide: “Abbiamo convocato 35 giocatori per avere un ampio raggio di scelta in vista delle ultime due partite del Sei Nazioni . Per il match contro l’Inghilterra partiremo con 26 giocatori, mentre a Roma per il match contro la Francia avremo a disposizione 31 atleti“.

Di seguito l’elenco completo dei 35 azzurri convocati:

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 20 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 32 caps)

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 16 caps)

Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 9 caps)

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, esordiente)

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 8 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 17 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 7 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousian, 102 caps)

Seconde Linee

Dean BUDD (Benetton Rugby, 19 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 10 caps)

David SISI (Zebre Rugby Club, 3 cap)

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 110 caps)

Flanker/n.8

Marco BARBINI (Benetton Rugby, 3 caps)

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 16 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 14 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 136 caps) – capitano

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 6 caps)

Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 28 caps)

Jimmy TUIVAITI (Zebre Rugby Club, 3 caps)

Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Gloucester Rugby, esordiente)

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 30 caps)

Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 30 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 46 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 32 caps)

Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 7 caps)

Centri

Michele CAMPAGNARO (Wasps, 41 caps)

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 17 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 23 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, esordiente)

Ali/Estremi

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 11 caps)

Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby, 18 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 15 caps)

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 18 caps)

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 6 caps)

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola