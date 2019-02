Volley, Finali Champions League 2019: si giocherà a Berlino, donne e uomini lo stesso giorno. Date e programma

La Max-Schmeling-Halle di Berlino (Germania) ospiterà le Finali della Champions League 2019 di volley: entrambi gli atti conclusivi della massima competizione continentale per club (quello femminile e quello maschile) andranno in scena sabato 18 maggio. Si tratta di una prima volta storica per la pallavolo, fino all’anno scorso i due trofei venivano assegnati tramite delle Final Four disputate in date e località differenti.

Questa volta, invece, spazio al campo neutro con le due finaliste che si fronteggeranno dopo aver disputato quarti di finale e semifinali in match di andata e ritorno. L’organizzazione è stata assegnata alla Federazione Europea (CEV), alla Federazione tedesca (DVV), alla Lega Pallavolo tedesca (VBL) e al Club BR Volleys. I biglietti verranno messi in vendita a partire dal 21 febbraio, al momento non sono ancora stati ufficializzati gli orari di inizio delle due partite.

Foto: Ettore Griffoni