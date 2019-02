Volley, quando tornerà in campo l’Italia? Raduno a Oristano, poi a Chieti per le qualificazioni alle Olimpiadi: date e programmi

Siamo nel pieno della stagione riservata ai club, come sempre tra febbraio e maggio si assegnano i vari trofei e i giocatori sono concentrati al massimo per alzare al cielo il maggior numero possibile di titoli ma lentamente si avvicina anche l’estate che come sempre sarà dedicata agli impegni delle Nazionali. L’Italia ha già messo il mirino sul torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena al PalaFlorio di Bari nel weekend del 9-11 agosto: gli azzurri se la dovranno vedere contro la fortissima Serbia, contro l’Australia e contro il Camerun in un quadrangolare che mette in palio soltanto un posto per la rassegna a cinque cerchi. I ragazzi del CT Chicco Blengini sono usciti con le ossa rotta dal Mondiale casalingo, il quinto posto finale non può soddisfare anche perché è giunto dopo la batosta rimediata contro gli slavi. Ma quando rivedremo in campo Ivan Zaytsev e compagni? Quando incomincerà a tutti gli effetti la marcia di avvicinamento agli appuntamenti internazionali?

Il primo collegiale di preparazione si svolgerà a Oristano dal 19 al 27 maggio come ha riportato oggi la Gazzetta dello Sport, gli azzurri faranno un rodaggio in vista dell’esordio nella Nations League (previsto nel weekend del 31 maggio – 2 giugno contro Cina, Germania e Iran): in Sardegna probabilmente non vedremo all’opera tutti i big che magari si godranno un minimo di riposo dopo gli impegni con i club, sarà l’occasione perfetta per testare alcuni giovani che potrebbero poi mettersi in luce durante il torneo itinerante e magari essere utili nel torneo di qualificazione ai Giochi (abbiamo un cronico problema nel reparto schiacciatori). Sempre nella meravigliosa isola si dovrebbero giocare le prime amichevoli ma si attendono conferme su avversari, date, località. Il raduno che precede il decisivo appuntamento a Bari si svolgerà invece a Chieti tra fine luglio e inizio agosto.

Foto: FIVB