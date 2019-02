Volley femminile, Serie A1 2019: 21^ giornata, Novara e Conegliano proseguono il duello a distanza

Nel weekend la Serie A1 2019 di volley femminile tornerà protagonista con la 20^ giornata. Novara e Conegliano proseguiranno la loro sfida a distanza in occasione degli anticipi di sabato sera, le due corazzate del nostro campionato sono appaiate al primo posto e vogliono proseguire la propria marcia: le piemontesi, reduci dal trionfo in Coppa Italia, sono chiamate a un impegno non semplice in casa contro Firenze in piena lotta per un posto nei playoff mentre le venete ospiteranno Filottrano che sembra ormai destinata alla retrocessione in Serie A2.

La Igor si affiderà ovviamente a Paola Egonu, Celeste Plak e Cristina Chirichella per sbaragliare le toscane guidate da Indre Sorokaite, le Pantere punteranno sul gioco delle solite Sylla, Hill, Fabris (salvo turnover). Scandicci deve invece rialzare la testa dopo aver perso settimana scorsa sul campo di Casalmaggiore, le toscane si trovano a quattro punti di distacco dalla coppia di testa e non possono commettere ulteriori passi falsi: Malinov, Haak, Lucia Bosetti e compagne incroceranno l’arrembante Monza, ora salita al quarto posto in classifica e reduce dalla qualificazione alle semifinali di Challenge Cup.

Serena Ortolani e compagne devono assolutamente respingere gli attacchi di Busto Arsizio e di Casalmaggiore: le Farfalle si sono qualificate alle semifinali di CEV Cup e non dovrebbero avere particolari problemi contro il Club Italia che insegue ancora la prima vittoria stagionale, le ragazze in rosa faranno visita al già retrocesso Chieri e vorranno dare seguito all’impresa compiuta contro Scandicci. Cuneo-Bergamo completa il programma, al Pala Ubi Banca andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per l’accesso alla post-season ed entrambe vorranno approfittare anche del turno di riposo di Brescia. Di seguito il calendario completo della 20^ giornata della Serie A1 di volley femminile.

SABATO 16 FEBBRAIO:

20.30 Igor Gorgonzola Novara vs Il Bisonte Firenze (differita tv su RaiSport dalle ore 00.30)

20.30 Imoco Volley Conegliano vs Lardini Filottrano (diretta streaming su LVF)

DOMENICA 17 FEBBRAIO:

17.00 Savino Del Bene Scandicci vs Saugella Team Monza (diretta streaming su LVF)

17.00 Reale Mutua Fenera Chieri vs EPiù Pomì Casalmaggiore (diretta streaming su LVF)

17.00 Bosca San Bernardo Cuneo vs Zanetti Bergamo (diretta streaming su LVF)

17.00 Unet E-Work Busto Arsizio vs Club Italia Crai (diretta streaming su LVF)

Foto: Simonte Contesini