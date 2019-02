Volley femminile, Serie A1 2019: 21^ giornata, Novara crolla a Monza! Scandicci batte Busto al tie-break

Sono arrivate grandissime sorprese negli anticipi della 21^ giornata della Serie A1 di volley femminile che si completerà domani pomeriggio. La capolista Novara è clamorosamente crollata sul campo della lanciatissima Monza, le piemontesi erano passate in vantaggio vincendo il primo set ma a quel punto le brianzole si sono scatenate e si sono imposte per 3-1 (23-25; 25-16; 25-20; 25-20).

Alla Candy Arena le rosablù si sono fatte trascinare da Hanna Orthmann (21 punti, 2 aces), da Edina Begic (13, 2 muri e 2 aces) e da Serena Ortolani (15): il trio di palla alta ha annichilito la corazzata di coach Barbolini a cui non è bastata la solita Paola Egonu (24 punti per l’opposto che è un obiettivo di mercato proprio di Monza). Novara ora rischia di essere staccata da Conegliano in testa (le Pantere domani affronteranno il modesto Club Italia) mentre il Team Saugella è salito al quarto posto in classifica.

Scandicci, terza forza della classe e reduce dalla qualificazione ai quarti di finale della Champions League, è stata trascinata al tie-break da Busto Arsizio ma è riuscita a spuntarla per 3-2 (22-25; 25-23; 25-21; 23-25; 15-12) portandosi a due punti da Novara e Conegliano. Show assoluto della solita Isabelle Haak (28 punti), doppia cifra anche per Annie Mitchem (16, 5 muri), Jovana Stevanovic (13, 2 muri 2 aces) e Lucia Bosetti (10, 3 stampatone). Le Farfalle hanno sognato l’impresa ma non sono bastate Britt Herbots (21) e Flo Meijners (19), doppia cifra anche per Alessia Gennari (13).

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Conegliano 46 18 15 Novara 46 20 15 Scandicci 44 19 16 Busto Arsizio 36 19 13 Casalmaggiore 35 19 12 Monza 37 20 12 Firenze 29 19 9 Cuneo 27 18 10 Brescia 24 18 8 Bergamo 24 19 8 Filottrano 11 18 4 Chieri 5 19 1 Club Italia 2 18 0

Foto: Valerio Origo