Rugby, Sei Nazioni femminile 2019: la Francia travolge la Scozia 41-10, transalpine a un punto dall’Italia capolista

La Francia ha sconfitto la Scozia per 41-10 nel match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby femminile, a Lille le transalpine hanno dominato l’incontro in lungo e in largo salendo così al secondo posto in classifica a un solo punto dall’Italia che si sta godendo una notte al comando del prestigioso torneo in attesa della sfida tra Inghilterra e Galles. Le gallette hanno siglato due mete non trasformate nei primi 15 minuti con Vernier e Bourdon, Llyod accorcia le distanze con una segnature al 30′ ma negli ultimi dieci minuti del primo tempo arrivano altre due mete per le padrone di casa con Vernier e Constanty (questa volta entrambe trasformate da Bourdon). A metà partita il tabellone recita 24-5, nella ripresa la Francia dilaga con altre tre mete (Vernier, Boujard, Jason) e le scozzesi si devono arrendere.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni