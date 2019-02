Volley femminile, Semifinale Coppa Italia 2019. Conegliano supera Scandicci 3-0 e sfida in finale Novara

Sarà la finale che tutti aspettavano: Imoco Conegliano contro Igor Gorgonzola Novara ad assegnare la Coppa Italia 2019. Le venete raggiungono le piemontesi nell’atto conclusivo grazie al 3-0 rifilato ad una Savino del Bene Scandicci in serata tutt’altro che positiva. Alle toscane è mancato completamente il killer instinct visto che le occasioni per far girare la partita non sono mancate alla squadra di Parisi che però si è fatta trovare impreparata nei momenti decisivi. Due break micidiali nel primo e nel secondo set sono costati carissimi a Scandicci che nel terzo, invece, ha messo a segno il break vincente nel finale riportandosi a galla quando tutto sembrava perso ma poi si è arresa sul più bello, mettendo sempre quell’errore di troppo nelle fasi determinanti del match.

In casa Imoco ottima prestazione di Sylla che si conferma terminale offensivo implacabile ma anche ottima in ricezione, bene Hill in attacco e decisivo l’ingresso a metà del secondo set di Lowe che ha preso il posto di una spenta Fabris ed ha trascinato le sue al successo. Scandicci, invece, ha pagato a caro prezzo la serata negativa di Malinov in regia e la prestazione altalenante di Haak e Vasilieva in attacco e può piangere sul latte versato per le troppe occasioni sprecate (in particolare nel secondo set quando, avanti 16-10, si è trovata in un baleno sotto 16-18).

In avvio formazione annunciata per la Savino del Bene, mentre in casa Imoco Fabris si riprende il posto da titolare come opposta e De Kruijf parte al centro per Folie. In avvio Scandicci sembra mettere il bavaglio alle attaccanti e vola sul 9-6 ma la Imoco entra in partita e spezza in due il set con un break di 9-1 che lancia Sylla e compagne sul 16-10. Conegliano mantiene le distanze ma nel finale qualche incertezza di Fabris e qualche bel muro riportano sotto le toscane che recuperano fino al 22-20. La Imoco riparte e conquista quattro set ball sul 24-20. Al terzo tentativo ci pensa Scandicci sbagliando una difesa facile facile su Fabris a regalare il set alle venete: 25-22.

In avvio di secondo set la musica cambia decisamente Conegliano fa fatica a mettere a terra il pallone e Scandicci ne approfitta per volare sul 16-10 con Lowe che prende il posto di Fabris. La Imoco, però, sfrutta un turno al servizio letale di Hill e piazza un altro break micidiale come nel primo set: 8-0 e venete avanti 18-16. Alla squadra di Santarelli basta tenere il cambio palla per vincere 25-22 anche il secondo set grazie alla contesa vinta da Wolosz a rete.

L’avvio del terzo set è diverso dagli altri. Stavolta Conegliano concede poco spazio alla fuga delle toscane. Hill sale in cattedra e spinge avanti le sue fino all’11-8. Scandicci ha l’ultimo sussulto pareggiando a quota 12. Scandicci a il fiatone e si vede, la Imoco ne approfitta con De Kruijf e Hill e vola sul 20-15 mettendo l’ipoteca anche sul terzo parziale. Quando sembra tutto finito, però, sul 23-18, Conegliano si addormenta e il servizio di Adenizia permette a Scandicci di arrivare fino al 23-22. Lowe mette a terra il pallone del 24-22 ma ci pensa Haak in un sussulto di orgoglio dopo un match non straordinario ad annullare i due match ball alle rivali. Danesi mette a segno il primo tempo e Haak, servita da seconda linea spara nettamente fuori per il 26-24 che chiude il match e regala la finale all’Imoco.

