Volley femminile, Champions League 2019: tutte le qualificate ai quarti di finale, l’Italia festeggia col terzetto!

Si è definito il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile. Le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde proseguono la propria avventura nella massima competizione continentale per importanza, ora il torneo entra nella fase cruciale con gli scontri ad eliminazione diretta: quarti di finale e semifinale si svolgeranno in incontri di andata e ritorno, poi la Finale andrà invece in scena in partita secca a Berlino (Germania).

L’Italia è riuscita a portare tre squadre tra le otto grandi del Vecchio Continente: Novara, che ha dominato la Pool C, Scandicci, che ha festeggiato nella Pool D, proprio davanti a Conegliano, che all’ultimo assalto è riuscita a rientrare tra le migliori seconde. Le piemontesi saranno testa di serie nel sorteggio che si svolgerà venerdì 1 marzo mentre le toscane e le venete saranno inserite in seconda fascia (dunque ci potrebbe essere un derby).

Presenti anche il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti che detiene il titolo, il fortissimo Eczacibasi VitrA Istanbul e il Fenerbahce Istanbul: il terzetto turco non ha deluso le aspettative imponendosi nei propri gironi. A completare il lotto la quotata Dinamo Mosca e la rivelazione Stoccarda. Di seguito tutte le squadre qualificate ai quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile:

QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE:

PRIMA FASCIA:

VakifBank Istanbul (Turchia, vincitore Pool A)

Eczacibasi VitrA Istanbul (Turchia, vincitore Pool B)

Igor Gorgonzola Novara (Italia, vincitore Pool C)

Fenerbahce Opet Istanbul (Turchia, vincitore Pool E)

SECONDA FASCIA:

Savino Del Bene Scandicci (Italia, vincitore Pool D)

Allianz MTV Stoccarda (Germania, seconda Pool A)

Imoco Volley Conegliano (Italia, seconda Pool D)

Dinamo Mosca (Russia, seconda Pool E)

Foto: Ettore Griffoni