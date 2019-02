Volley femminile, Champions League 2019: Scandicci-Conegliano 3-2, le toscane ai quarti di finale! Pantere con le spalle al muro

Il derby italiano valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley femminile ha espresso un verdetto forte e chiaro: Scandicci si è qualificata per i quarti di finale ed è tra le otto grandi d’Europa alla sua prima apparizione nel torneo, Conegliano è invece con le spalle al muro ed è obbligata a vincere l’ultima partita contro il Lodz e a sperare in incroci favorevoli dagli altri gironi per essere tra le tre migliori seconde che potranno proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale. Di fronte ai 1500 spettatori del Mandela Forum di Firenze, le toscane hanno sconfitto le venete per 3-2 (15-25; 25-22; 25-23; 20-25; 15-9) e festeggiano con pieno merito mentre le Pantere rischiano una clamorosa eliminazione precoce.

Le ragazze di Carlo Parisi, terze in campionato a quattro punti dalle Campionesse d’Italia, hanno perso nettamente il primo set ma poi con grande personalità sono riuscite a portarsi sul 2-1 risultando più ciniche nei momenti cruciali dell’incontro. Il sestetto di Daniele Santarelli ha trascinato la contesa al tie-break dove però le padrone di casa sono state letteralmente imbattibili. Le due formazioni si sono date grande battaglia sottorete, 19 a 16 il computo dei muri in una partita di altissimo spessore tecnico e con gli attacchi spesso fermati da grandi difese. A fare la differenza i 22 punti dell’opposto Isabelle Haak, spiccano le 6 stampatone della centrale Adenizia, doppia cifra per le schiacciatrici Lucia Bosetti (15 punti, 5 muri) ed Elitsa Vasileva (11), buona regia di Ofelia Malinov. A Conegliano non sono bastati i martelli Miriam Sylla (20) e Kimberly Hill (15) nella serata difficile degli opposti Karsta Lowe (7) e Samanta Fabris (9) che si sono alternate in diagonale con Joanna Wolosz, da annotare i 5 muri a testa delle centrali Robin De Kruijf e Raphaela Folie (ha rimpiazzato Anna Danesi dopo tre set).

CLASSIFICA POOL D: Scandicci 4 vittorie (12 punti), Conegliano 3 vittorie (8 punti), Schwerin 2 vittorie (7 punti), Lodz 1 vittoria (3 punti).

Foto: Roberto Muliere