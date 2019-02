Volley femminile, Champions League 2019: Novara vuole sbrigare la pratica Minsk, Egonu e compagne per la quarta vittoria

Novara è pronta per tornare in campo dopo aver vinto la Coppa Italia, le piemontesi sono reduci dal trionfo contro Conegliano che è valso il secondo sigillo consecutivo nel torneo e si lanciano verso la quarta giornata della Champions League 2019 di volley femminile. Giovedì 7 febbraio (ore 20.30) le ragazze di Massimo Barbolini affronteranno il Minchanka Minsk nell’incontro sulla carta più agevole dell’intero raggruppamento: dopo aver vinto le prime tre partite per 3-0, la Igor insegue la quarta affermazione consecutiva col massimo scarto per rafforzare il primo posto in classifica e avvicinarsi alla qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale riservata alle vincitrici dei cinque gironi e alle tre migliori seconde.

Le padrone di casa partiranno con tutti i favori del pronostico contro la modesta formazione bielorussa che non ha ancora vinto un set e che cercherà quantomeno di fare bella figura in una trasferta estremamente ostica. Vedremo se Barbolini farà un po’ di turnover vista la battaglia del PalaVerde e considerando la scarsa caratura delle avversarie: Paola Egonu sarà regolarmente in campo e trascinerà le compagne con le sue bordate? In cabina di regia giocherà Carlini oppure rivedremo Camera che è stata fondamentale in Coppa Italia? Al centro i muri di Cristina Chirichella e Stefana Veljkovic, l’esperienza di Francesca Piccinini e la qualità di Celeste Plak di banda saranno altri punti di formazione contro il Minsk che punta in particolar modo su Sakolchyk e Hryshkevich.

Foto: Simone Contesini