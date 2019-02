Volley femminile, Champions League 2019: Novara vola a Lodz per qualificarsi ai quarti di finale

Novara è un passo dalla qualificazione ai quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile, le piemontesi hanno vinto i primi quattro incontri disputati per 3-0 e ora vanno a caccia del quinto successo che varrebbe la sicurezza matematica del primo posto nel girone e dunque del passaggio del turno.

Le ragazze di Massimo Barbolini torneranno in campo martedì 19 febbraio (ore 18.00) per affrontare il Budowlani Lodz in trasferta, le polacche occupano il secondo posto nella Pool C (hanno un successo in meno e quattro punti di distacco nei confronti della Igor). Si preannuncia dunque un vero e proprio scontro diretto determinante per le sorti del raggruppamento, le vincitrici dell’ultima Coppa Italia non vogliono sbagliare il colpo e vogliono chiudere i conti con un turno di anticipo, il facile successo contro Firenze nell’ultimo turno di campionato ha ulteriormente rinvigorito le rosablù che sono pronte a rituffarsi nella massima competizione continentale per importanza.

Novara partirà con tutti i favori del pronostico alla Sport Arena di Lodz ma dovrà prendere con le pinze un avversario particolarmente ostico, reduce dal successo al tie-break sul campo del Cannes e che all’andata aveva spaventato le piemontesi nonostante il 3-0 finale. Le bordate di Paola Egonu, i muri di Cristina Chirichella e Stefana Veljkovic, l’esperienza di Francesca Piccinini, la qualità di Celeste Plack sono le armi in più della capolista della nostra Serie A che dovrà stare molto attenta all’opposto serbo Jovana Brakocevic, alle schiacciatrici Agata Babicz e Anna Baczynska se vorrà uscire dal palazzetto con il pass per la fase a eliminazione diretta senza dover rinviare tutto all’ultima giornata contro il Cannes.

Foto: Roberto Muliere