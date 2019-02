Volley femminile, Champions League 2019: Novara passeggia sul Minsk, Egonu e compagne vicine ai quarti

Passeggiata di salute per Novara che ha letteralmente demolito il malcapitato Minchanka Minsk per 3-0 (25-16; 25-13; 25-19) nel match valido per la quarta giornata della Champions League 2019 di volley femminile. Le ragazze di coach Massimo Barbolini, reduci dall’apoteosi in Coppa Italia, non hanno avuto alcun problema a regolare la modesta formazione bielorussa in appena 62 minuti di gioco e a rafforzare il primo posto nel girone: ora le piemontesi sono a quota quattro successi (tutti per 3-0), uno in più del Budwolani Lodz, e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale riservata alle vincitrici dei cinque gironi e alle tre migliori seconde.

Le rosablù, di fronte ai 1500 spettatori del PalaIgor, hanno controllato la contesa in lungo e in largo senza strafare particolarmente, giganteggiando soprattutto al servizio (13 aces). È bastato giocare una pallavolo semplice e lineare per mettere sotto la compagine di Viktar Hancharou, fanalino di coda del raggruppamento e ancora incapace di conquistare un set nel torneo: il gap si è creato subito in apertura dei tre set, poi le padrone di casa hanno dilagato man mano senza mai soffrire. Barbolini ha concesso un turno di riposo alla schiacciatrice Michelle Bartsch e alla centrale Stefana Veljkovic, sostituite rispettivamente dalla scatenata Paula Nizetich (16 punti con 3 aces, top scorer) e Federica Stufi (6, 2 muri). Paola Egonu regolarmente in campo e sempre efficace (10 punti col 53%), l’opposto ha giocato in diagonale con Lauren Carlini. Celeste Plak secondo martello (9 marcature, 4 aces), Cristina Chirichella al centro (7), Stefania Sansonna il libero.

CLASSIFICA POOL C: Novara 4 vittorie (12 punti), Lodz 3 vittorie (8 punti), Cannes 1 vittoria (4 punti), Minsk 0 vittorie (0 punti).

Foto: Simone Contesini