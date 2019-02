Volley femminile, Champions League 2019: Conegliano, serve l’impresa per volare ai quarti. Novara e Scandicci qualificate

Conegliano si gioca il tutto per tutto nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di volley femminile. Le Pantere, infatti, occupano il secondo posto nella Pool D e devono sperare in un incrocio di risultati se vorranno rientrare tra le tre migliori seconde e dunque qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione continentale. Martedì 26 febbraio (ore 20.30) le Pantere saranno obbligate a sconfiggere il Lodz per 3-0 in modo da salire a quota 4 vittorie con 11 punti e 14-10 nel conto set. A quel punto la capolista della nostra Serie A dovrà guardare i risultati degli altri gironi e incrociare le dita: serve che due tra Stoccarda, Dinamo Kazan, Budowlani Lodz e Dinamo Mosca finiscano alle spalle delle venete.

La situazione è davvero molto complicata perché le ragazze di Santarelli devono sperare nelle sconfitte di almeno due di queste squadre: le tedesche incrociano il modesto Maritza Plovdiv, la Dinamo Kazan invece può benissimo crollare sul campo dell’Eczacibasi Istanbul, il Budwolani Lodz dovrebbe avere vita facile a Minsk ma potrebbe perdere un set (e in questo caso finirebbe dietro a Conegliano se vincesse 3-0), la Dinamo Mosca ospiterà il Chemik Police. Miriam Sylla e compagne si faranno sostenere dal calore del pubblico del PalaVerde contro Wawrzynczyk e compagne, poi bisognerà incrociare le dita.

Novara e Scandicci sono invece già certe del primo posto nel girone e dell’annessa qualificazione ai quarti di finale: le piemontesi proveranno a rialzarsi dal tonfo in campionato a Monza affrontando il Cannes in casa, le toscane reduci dal sofferto successo contro Busto Arsizio proveranno a chiudere in bellezza contro lo Schwerin alla Palmberg Arena.

Foto: Valerio Origo