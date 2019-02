Volley femminile, Challenge Cup 2019: Monza travolge il Kamnik, la semifinale è a un passo!

Monza ha travolto il Kamnik per 3-0 (25-19; 25-18; 25-7) nell’andata dei quarti di finale della Challenge Cup 2019 di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Le ragazze di Miguel Angel Falasca hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali, per staccare il pass bisognerà vincere almeno due set nella trasferta in Slovenia altrimenti si giocherà un golden set di spareggio.

Oggi le brianzole sono state perfette di fronte al proprio pubblico della Candy Arena, a suon di muri (12) e aces (6) le padrone di casa hanno letteralmente demolito un avversario mai capace di impensierirle (il terzo set si è chiuso chiuso addirittura sul 25-7). Spiccano in particolar modo le prestazioni dell’opposto Serena Ortolani (12 punti, 3 muri) e delle schiacciatrici Anne Buijs (12) e Hanna Orthmann (15, 2 muri, 4 aces). Al centro Laura Melandri (6, 4 muri) e Francesca Devetag (7), buona regia di Martina Balboni, bella prova del libero Chiara Arcangeli.

Foto: Valerio Origo