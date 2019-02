VIDEO Ultimo secondo al Festival Sanremo 2019: risentiamo la canzone del vincitore del pubblico

Ultimo era tra i grandi favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo 2019 ma il giovane cantante si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle di Mahmood. Domenica amara per l’artista che sperava di festeggiare il trionfo nella celeberrima kermesse canora, nonostante sia stato premiato abbondantemente dal televoto non è riuscito ad alzare al cielo il trofeo sul palco del Teatro Ariston. Il brano “I tuoi particolari” è stato particolarmente apprezzato dal pubblico che infatti lo ha eletto a vincitore, di seguito il VIDEO di Ultimo secondo a Sanremo 2019.

VIDEO ULTIMO SECONDO A SANREMO 2019:

