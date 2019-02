Sanremo 2019, le percentuali del televoto e delle giurie giorno per giorno. Il voto da casa risulta ininfluente, la protesta di Ultimo

Non si placano le polemiche in merito al verdetto del Festival di Sanremo 2019, Mahmood ha vinto cantando “Soldi” e si è imposto nella 69^ edizione della kermesse canora nonostante il pubblico da casa abbia espresso totalmente un altro giudizio. Il televoto, infatti, aveva ampiamente premiato Ultimo che invece si è dovuto accontentare del secondo posto, scavalcato dall’italo-egiziano che invece ha beneficiato dell’ampio consenso delle giurie degli esperti che hanno così ribaltato la classifica. Analizziamo nel dettaglio le votazioni di Sanremo 2019 serata per serata.

VOTAZIONI PRIMA SERATA FESTIVAL SANREMO 2019 (5 FEBBRAIO):

Su 24 cantanti in gara, Mahmood è solo 21esimo nel televoto e 19esimo per la giuria demoscopica ma primeggia nella classifica della sala stampa e dunque chiude all’ottavo posto nella classifica generale dove invece campeggia Ultimo davanti a Il Volo.

CLASSIFICA TELEVOTO (40%):

1 – Ultimo (“I tuoi particolari”) 17,99%

2 – Il Volo (“Musica che resta”) 17,21%

3 – Federica Carta e Shade (“Senza farlo apposta”) 5,27%

CLASSIFICA GIURIA DEMOSCOPICA (30%)

1 – Il Volo (“Musica che resta”)

2 – Ultimo (“I tuoi particolari”)

3 – Loredana Bertè (“Cosa ti aspetti da me”)

CLASSIFICA SALA STAMPA (30%)

1 – Mahmood (“Soldi”)

2 – Simone Cristicchi (“Abbi cura di me”)

3 – Daniele Silvestri (“Argento vivo”)

CLASSIFICA PRIMA SERATA:

1 – Ultimo (“I tuoi particolari) 11,53%

2 – Il Volo (“Musica che resta”) 10, 72%

3 – Simone Cristicchi (“Abbi cura di me”) 6,43%

VOTAZIONI SECONDO SERATA FESTIVAL SANREMO 2019 (6 FEBBRAIO):

In questa serata Mahmood e Ultimo non sono sul palco, dominio totale de Il Volo che si impongono sia al televoto col 38,32% che nella classifica stilata dalla giuria demoscopica, chiudendo così la serata al comando.

CLASSIFICA TELEVOTO (40%):

1 – Il Volo (“Musica che resta”) 38,32%

2 – Loredana Bertè (“Che cosa vuoi da me”) 8,12%

3 – Federica Carta e Shade (“Senza farlo apposta”) 7,29%

CLASSIFICA GIURIA DEMOSCOPICA (30%)

1 – Il Volo (“Musica che resta”)

2 – Loredana Bertè (“Che cosa vuoi da me”)

3 – Daniele Silvestri (“Argento vivo”)

CLASSIFICA SALA STAMPA (30%)

1 – Arisa (“Mi sento bene”)

2 – Daniele Silvestri (“Argento vivo”)

3 – Loredana Bertè (“Che cosa vuoi da me”)



CLASSIFICA SECONDA SERATA:

1 – Il Volo (“Musica che resta”) 21,51%

2 – Arisa (“Mi sento bene”) 12,78%

3 – Loredana Bertè (“Che cosa vuoi da me”) 12,35%

VOTAZIONI TERZA SERATA FESTIVAL SANREMO 2019 (7 FEBBRAIO):

Ultimo domina al televoto, è secondo per la giuria demoscopica e terzo per sala stampa alle spalle di Mahmood. Ultimo vince la terza serata davanti a Cristicchi e Irama.

CLASSIFICA TELEVOTO (40%):

1 – Ultimo (“I tuoi particolari”) 27,92%

2 – Irama (“La ragazza con il cuore di latta”) 14,62%

3 – Boomdabash (“Per un milione”) 11,42%

CLASSIFICA GIURIA DEMOSCOPICA (30%)

1 – Simone Cristicchi (“Abbi cura di me”)

2 – Ultimo (“I tuoi particolari”)

3 -Irama (“La ragazza con il cuore di latta”)

CLASSIFICA SALA STAMPA (30%)

1 – Simone Cristicchi (“Abbi cura di me”)

2 – Mahmood (“Soldi”)

3 – Ultimo (“I tuoi particolari”)

CLASSIFICA TERZA SERATA:

1 – Ultimo (“I tuoi particolari”) 19,90%

2 – Simone Cristicchi (“Abbi cura di me”) 13,99%

3 – Irama (“La ragazza con il cuore di latta”) 12,32%

VOTAZIONI QUARTA SERATA FESTIVAL SANREMO 2019 (8 FEBBRAIO):

A partire da questa serata la Giuria d’Onore subentra a quella demoscopica. Il Volo si porta in testa alla classifica generale dopo le prime quattro serate precedendo Ultimo e Simone Cristicchi, Mahmood è soltanto quinto.

CLASSIFICA TELEVOTO (50%):

1 – Il Volo (“Musica che resta”) 22,35%

2 – Ultimo (“I tuoi particolari) 14,44%

3 – Irama (“La ragazza con il cuore di latta”) 8,38%

CLASSIFICA GIURIA D’ONORE (20%)

1 – Mahmood (“Soldi”)

2 – Daniele Silvestri (“Argento vivo”)

3 – Motta (“Dov’è l’Italia”)

CLASSIFICA SALA STAMPA (30%)

1 – Loredana Bertè (“Che cosa vuoi da me”)

2 – Arisa (“Mi sento bene”)

3 – Daniele Silvestri (“Argento vivo”)



CLASSIFICA QUARTA SERATA

1 – Il volo (“Musica che resta”) 12,47%

2 – Ultimo (“I tuoi particolari”) 10,29%

3 – Mahmood (“Soldi”) 8,3o%

RISULTATO CUMULATO QUARTA SERATA CON SERATE PRECEDENTI:

1 – Il Volo (“Musica che resta”) 11,61%

2 – Ultimo (“I tuoi particolari”) 10.29%

3 – Simone Cristicchi (“Abbi cura di me”) 6,63%

VOTAZIONI QUINTA SERATA FESTIVAL SANREMO 2019 (9 FEBBRAIO):

Ultimo, Il Volo e Mahmood accedono alla finalissima. Sono stati sommati tutti i risultati ottenuti nel corso delle cinque serate e questi artisti accedono alla votazione conclusiva che decreterà il vincitore del Festival di Sanremo.

CLASSIFICA TELEVOTO (50%):

1 – Ultimo (“I tuoi particolari”) 19,25%

2 – Il Volo (“Musica che resta”) 17,65%

3 – Loredana Bertè (“Che cosa vuoi da me”) 9,49%

CLASSIFICA GIURIA D’ONORE (20%)

1 – Mahmood (“Soldi”)

2 – Daniele Silvestri (“Argento vivo”)

3 – Arisa (“Mi sento bene”)

CLASSIFICA SALA STAMPA (30%)

1 – Loredana Bertè (“Che cosa vuoi da me”)

2 – Mahmood (“Soldi”)

3 – Daniele Silvestri (“Argento vivo”)

CLASSIFICA QUINTA SERATA:

1 – Mahmood (“Soldi”) 13,30%

2 – Ultimo (“I tuoi particolari”) 12,92%

3 – Loredana Bertè (“Che cosa vuoi da me”) 10,35%

RISULTATO CUMULATO QUINTA SERATA CON VOTAZIONI PRECEDENTI:

1 – Ultimo (“I tuoi particolari”) 11,72%

2 – Il Volo (“Musica che resta”) 10,54%

3 – Mahmood (“Soldi”) 9,85%

VOTAZIONI FINALISSIMA FESTIVAL SANREMO 2019 (9 FEBBRAIO):

Ultimo domina al televoto ottenendo addirittura il 48,80% dei voti, Mahmood è terzo con il 20,95%. Mahmood però risulta il migliore per la giuria d’onore e per la sala stampa. Si va alla somma di tutti i risultati e Mahmood si impone col 38,92% contro il 35,56% di Ultimo.

CLASSIFICA TELEVOTO (50%):

1 – Ultimo (“I tuoi particolari”) 48,80%

2 – Il volo (“Musica che resta”) 30,36%

3 – Mahmood (“I tuoi particolari”) 20,95%



CLASSIFICA GIURIA D’ONORE (20%):

1 – Mahmood (“Soldi”)

2 – Ultimo (“I tuoi particolari”) – Il volo (“Musica che resta”) – EX AEQUO

CLASSIFICA SALA STAMPA (30%):

1- Mahmood (“Soldi”)

2- Ultimo (“I tuoi particolari”)

3- Il Volo (“Musica che resta”)

CLASSIFICA FINALISSIMA:

1 – Mahmood (“Soldi”) 47,15%

2 – Ultimo (“I tuoi particolari”) 34,62%

3 – Il Volo (“Musica che resta”) 18,22%

CLASSIFICA E RISULTATO CUMULATO CON VOTAZIONI PRECEDENTI:

1 – Mahmood (“Soldi”) 38,92%

2 – Ultimo (“I tuoi particolari”) 35,56%

3 – Il Volo (“Musica che resta”) 25,53%

Foto: Shutterstock