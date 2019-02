VIDEO Superbike, gara-1 GP Australia 2019: highlights e sintesi. Buona la prima per Bautista, Melandri ottimo terzo

Che esordio per lo spagnolo Alvaro Bautista nel Mondiale 2019 di Superbike! Il centauro iberico, in gara-1 a Phillip Island (Australia), ha letteralmente dominato la scena sulla sua Ducati precedendo il campione del mondo sulla Kawasaki Jonathan Rea, distanziato di 14″983, e il nostro Marco Melandri(Yamaha) a 16″934, autore di una grande rimonta. In chiave italiana ottima la prova di Michael Rinaldi(nono), sulla Rossa del Barni Racing Team, a precedere il gallese Chaz Davies che con l’altra Panigale V4 R della squadra ufficiale non ha mai trovato il feeling per essere all’altezza del suo compagno di squadra. Di seguito gli highlights della prima manche australiana:

GLI HIGHLIGHTS DI GARA-1 IN AUSTRALIA – MONDIALE SUPERBIKE 2019

La partenza a razzo di Alvaro Bautista

Il confronto tra Leon Haslam e Jonathan Rea

La progressione di Alex Lowes

La scivolata di Leon Haslam

Il confronto tra Marco Melandri e Michael van der Mark

La battaglia per il terzo posto tra Marco Melandri ed Alex Lowes

Il trionfo di Alvaro Bautista

Foto: Valerio Origo