VIDEO Snowboard, Mondiali 2019: le immagini della splendida medaglia d’argento conquistata da Roland Fischnaller

Eterno Roland Fischnaller: l’azzurro conquista l’argento nello slalom parallelo ai Mondiali di snowboard alpino di Park City, negli States. Per lui si tratta, a 38 anni suonati, della quinta medaglia iridata. Ecco le immagini della stupenda prestazione dell’italiano, che sale così sul secondo gradino del podio.

The Men's #ParallelSlalom Big Final went down amid some rough weather, but Dmitry Loginov 🇷🇺 powered through to become your your gold medallist 🥇, with Roland Fischnaller 🇮🇹 claiming silver 🥈! 👏👏👏 #utahworlds2019 pic.twitter.com/E9UiXKU0r0

— fissnowboard (@fissnowboard) February 5, 2019