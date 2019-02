VIDEO Serie A, 24^ giornata: highlights, gol e sintesi di tutte le partite. Vincono Juventus, Milan, Inter. Pareggio Napoli

Nel weekend si è disputata la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Juventus ha sconfitto il Frosinone per 3-0 grazie alla reti di Dybala e Cristiano Ronaldo allungando in testa alla classifica, 13 punti di vantaggio nei confronti del Napoli che ha pareggiato per 0-0 contro il Torino. L’Inter ha avuto la meglio sulla Sampdoria per 2-1 con D’Ambrosio e Nainggolan sugli scudi, fantastica doppietta di Piatek a trascinare il Milan verso il successo sull’Atalanta per 3-1. Perde la Lazio sul campo del Genoa, Empoli e Udinese ruggiscono in ottica salvezza, la Roma giocherà il monday night contro il Bologna. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi delle partite della 24^ giornata di Serie A.

VIDEO HIGHLIGHTS 24^ GIORNATA SERIE A:

NAPOLI-TORINO 0-0:

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS

INTER-SAMPDORIA 2-1:

UDINESE-CHIEVO 1-0:

EMPOLI-SASSUOLO 3-0:

GENOA-LAZIO 2-1:

SPAL-FIORENTINA 1-4:

ATALANTA-MILAN 1-3:

CAGLIARI-PARMA 2-1:

JUVENTUS-FROSINONE 3-0:

Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock.com