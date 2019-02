VIDEO sci alpino Mondiali Are 2019: riviviamo la lezione di stile di Henrik Kristoffersen nel gigante

Henrik Kristoffersen piazza una delle grandi sorprese di questa edizione dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are. Il norvegese, infatti, riesce a sconfiggere Marcel Hirscher in gigante, dopo una seconda manche nella quale ha finalmente messo in mostra tutto il suo immenso talento. Il sette volte vincitore della Coppa del Mondo si deve accontentare della medaglia d’argento, mentre chiude il podio Alexis Pinturault, che si mangia le mani per l’occasione sprecata, dopo il primo posto al termine della prima discesa. Andiamo, quindi, a rivivere le emozioni della gara odierna, con un fantastico Henrik Kristoffersen!

GLI HIGHLIGHTS DEL GIGANTE MASCHILE

LA DISCESA VERSO L’ORO DI KRISTOFFERSEN

Henrik Kristoffersen ce l'ha fatta 🇳🇴👏😍 La prima medaglia mondiale in carriera è un ORO davanti a sua maestà Marcel Hirscher: sfatato il tabù 🥇#Are2019 #EurosportSCI pic.twitter.com/VBxeXcvy3l — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 15, 2019

IL MOMENTO DELL’ESPLOSIONE DELLA GIOIA DI KRISTOFFERSEN

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo