VIDEO Presentazione Yamaha: la nuova M1 si svela a Giacarta. Una livrea “interista” per Valentino Rossi

“Il futuro è ora“. Con questo slogan è stata presentata a Giacarta la nuova Yamaha M1 di MotoGP, che vuol tornare a lottare per l’iride della classe regina del Motomondiale. In una cerimonia decisamente ben curata da tutti i punti di vista, la dirigenza della Casa di Iwata ha presenziato all’evento, esprimendo con chiarezza la voglia di essere competitivi.

Una moto con una livrea diversa: il classico blu è accompagnato dal nero, tipico del nuovo sponsor principale “Monster” che ha dato un tocco decisamente dark e anche un po’ “interista“. Da questo punto di vista la nuova creatura nipponica è decisamente affascinante e le sue linee ben si sposano con gli effetti cromatici scelti. Tuttavia, al di là degli aspetti relativi all’estetica, Valentino Rossi e lo spagnolo Maverick Vinales si aspettano che la M1 2019 sia veloce e costante.

Time to start the 2019 season! @mvkoficial12 and his Yamaha YZR-M1 are ready for action.#BeastModeOn | #MonsterYamaha | #MotoGP pic.twitter.com/eoLSmkHmq5

— Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) February 4, 2019