VIDEO MotoGP 2019, presentata la nuova Suzuki: Rins e Mir vogliono insidiare Honda e Ducati

Oggi è stata ufficialmente presentata la nuova Suzuki GSX-RR che disputerà il Mondiale MotoGP 2019, Alex Rins e Joan Mir guideranno la creatura giapponese che cercherà di fare un salto di qualità per provare a insidiare le big Honda, Ducati e Yamaha in alcuni appuntamenti. Nella passata stagione la Suzuki ha conquistato nove podi (cinque con Rins e quattro con Andrea Iannone), la nuova moto è un’evoluzione di quella della passata stagione e che negli ultimi giorni ha fatto uno shakedown a Sepang con i collaudatori (mercoledì inizieranno i test veri e propri con i due piloti titolari). Il motore sembra essere la grande novità di questa Suzuki, il telaio è stato modificato soltanto leggermente proprio come la livrea dove trovano spazio il giallo e il bianco. Di seguito il VIDEO della presentazione della Suzuki 2019.

