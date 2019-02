VIDEO Khimki-Milano 88-90, Highlights e sintesi Eurolega. Grande rimonta dell’Olimpia

L’Olimpia Milano fa un passo decisivo verso i play-off di Eurolega: la compagine meneghina espugna Mosca battendo in rimonta il Khimki per 88-90 e porta a casa due punti pesantissimi in ottica post season. Di seguito le immagini salienti della gara che ha visto il trionfo della squadra di Pianigiani.

GLI HIGHLIGHTS DI KHIMKI-MILANO 88-90

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo