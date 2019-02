Basket, Eurolega 2019: Olimpia Milano corsara in Russia! Vittoria di platino sul Khimki verso i playoff!

Una vittoria pesantissima, grazie ad un ultimo quarto da sogno. L’Olimpia Milano espugna Mosca, batte il Khimki 90-88 e trova un successo che può valere tantissimo in chiave playoff. La squadra di Pianigiani resta al sesto posto, aspettando i risultati delle rivali, ma questa è davvero una notte che può essere fondamentale per il futuro di Milano.

Mike James è il miglior marcatore dell’Olimpia con 16 punti, ma importanti sono anche i 15 punti di Vladimir Micov e Kaleb Tarczewski. Questa volta, però, è decisiva la panchina, soprattutto Curtis Jerrells (13 punti) e Mindaugas Kuzminskas (9), fondamentali nel parziale dell’ultimo quarto. Al Khimki non basta un Alexey Shved da 23 punti e 11 assist nel giorno del suo ritorno in campo dopo l’infortunio.

Il match si apre con la tripla di Crocker, ma dall’altra parte risponde subito Tarczewski con il gioco da tre punti. Il Khimki è caldo da tre punti e con le bombe di Shved e Jenkins si porta sul + 4 (11-7). Nunnally e Brooks tengono a contatto Milano, ma l’ennesima tripla russa, questa volta con Thomas, dà il +6 ai padroni di casa (20-14). Nel finale di quarto arriva un altro canestro dall’arco con Monia, che vale il 25-20 di fine primo quarto.

La difesa di Milano concede troppo anche ad inizio secondo quarto e a bucarla sono Jenkins e Mickey (33-26). Il Khimki arriva sul +9 con Shved (39-30), ma l’Olimpia torna sotto e con la tripla di Jerrells tocca il -3. Monia, però, risponde subito e poi arriva la schiacciata in contropiede di Thomas che obbliga Pianigiani al timeout. Su un’altra palla persa Crocker vola via da solo e fissa il +11 (50-39). James segna quattro punti consecutivi negli ultimi trenta secondi, ma l’ultima firma è di Shved che manda le due squadre negli spogliatoi sul 54-45.

Al rientro dagli spogliatoi segna subito Micov, ma è il Khimki ad allungare con una tripla incredibile di Shved e poi con la rubata ed il sottomano in contropiede di Jenkins. Milano è in difficoltà e Crocker firma anche il +14 (65-51), che è il massimo vantaggio russo nella partita. Nunnally si mette in proprio e costruisce un parziale di 8-2 che riporta l’Armani sotto la doppia cifra di svantaggio. Milano continua a tirare malissimo da tre punti (4/16 fino a quel momento), ma alla fine è Kuzminskas a segnare sulla sirena il -8 (73-65) con cui si entra nell’ultimo quarto.

Nedovic finalmente sblocca Milano dall’arco ed è un canestro che dà una scossa a tutta l’Olimpia. Ancora il serbo e poi le penetrazioni di Jerrells e Nunnally portano Milano addirittura sulla parità (74-74). Cinque punti di Kuzminskas poi danno anche il primo vantaggio all’Olimpia in tutta la partita (79-74). Pianigiani trova la mossa giusta con il quintetto piccolo ed il parziale milanese (20-3) continua e Kuzminskas mette il +7. Il Khimki, però, non molla e trova la tripla del pareggio (83-83). Si gioca punto a punto: Jenkins dall’arco mette la tripla del +2, ma è Micov a rispondere in maniera glaciale dall’arco. James costringe all’errore Shved e poi segna due liberi. Il russo va in lunetta a due secondi dalla fine, mette il primo e sbaglia apposta il secondo. Il rimbalzi è di Tarczewski e Milano espugna Mosca.

Questo il tabellino della partita

KHIMKI MOSCA – AX ARMANI EXCHANGE MILANO 88-90 (25-20, 29-25, 19-20, 15-25)

Khimki: Shved 23, Crocker 15, Vialtsev, Zaytsev, Markovic 2, Monia 8, Gubanov, Zubkov 2, Jenkins 15, Thomas 17, Mickey 6, Kadoshnikov

Milano: Della Valle, James 16, Micov 15, Tarczewski 15, Nedovic 7, Kuzminskas 9, Cinciarini, Nunnally 13, Burns, Brooks 4, Jerrells 11, Omic.

Credit: Ciamillo