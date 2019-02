VIDEO Juventus-Parma 3-3, Highlights e sintesi della partita. Bianconeri rimontati da Gervinho, Ronaldo non basta

La Juventus sta affrontando un momento di crisi: dopo essere stata eliminata dall’Atalanta in Coppa Italia con un sonoro 3-0, i bianconeri hanno pareggiato col Parma per 3-3 nell’anticipo della 22^ giornata di Serie A. I ragazzi di Massimiliano Allegri volevano tornare al successo anche per rispondere al Napoli che nel pomeriggio aveva sconfitto la Sampdoria e sembravano avere in tasca la vittoria prima dell’ultimo quarto quando una fantastica doppietta di Gervinho ha permesso ai ducali di recuperare dal 3-1 e di rispondere alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Juventus-Parma 3-3.

VIDEO HIGHLIGHTS JUVENTUS-PARMA 3-3:

Foto: Cristiano Barni Shutterstock.com