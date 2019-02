VIDEO Italia-Galles 15-26, Sei Nazioni rugby: highlights e sintesi della partita, gli azzurri lottano all’Olimpico

L’Italia è stata sconfitta dal Galles per 26-15 nel match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby, gli azzurri hanno tenuto testa ai Dragoni per 70 minuti prima di cedere definitivamente contro la terza forza del ranking internazionale. I ragazzi di Conor O’Shea sono stati capaci di portarsi fin sul 10-12 in avvio di secondo tempo grazie alla meta di Steyn e al piazzato di Allan, poi le due mete degli ospiti hanno fatto la differenza prima della segnatura di Benvenuti. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia-Galles 15-26.

VIDEO HIGHLIGHTS ITALIA-GALLES 15-26:

Foto: Luigi Mariani LPS