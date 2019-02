Rugby, Sei Nazioni 2019: orgoglio azzurro all’Olimpico, una buona Italia cede per 26-15 al Galles

L’orgoglio, quello che è spesso mancato nell’ultimo periodo. Il pubblico di Roma ha dato quella spinta in più: allo Stadio Olimpico, al debutto casalingo stagionale nel Sei Nazioni, gli azzurri sono usciti sì sconfitti con il Galles, ma hanno dimostrato di valere un livello superiore rispetto a quello mostrato settimana scorsa a Murrayfield con la Scozia. I Dragoni si impongono nella seconda giornata del torneo per 26-15, portandosi così temporaneamente al comando della classifica, in attesa della sfida di domani tra Inghilterra e Francia.

I gallesi, nonostante dieci cambi nel XV rispetto all’ultima uscita in terra transalpina, partono forte per mettere le cose in chiaro sin dall’inizio: dopo 30” ci sono già i primi punti per Dan Biggar dopo un brutto errore azzurro in partenza. L’Italia soffre tantissimo, ma con il cuore riesce a difendersi, limitando i punti dei Dragoni ai calci piazzati: 12-0 con il solito Biggar. Sul finale di primo tempo però si fa vedere il coraggio tricolore: rimessa laterale in zona offensiva, maul ben organizzata e Abraham Steyn che riesce a schiacciare in meta. Gli azzurri ci credono e addirittura provano ad accorciare le distanze allo scadere con il piazzato di Allan che si stampa sul palo.

Nella ripresa cambiano marcia i gallesi, nonostante il piede di Allan porti gli azzurri momentaneamente sul -3. Al 54′ lo strappo decisivo, con la meta di Adams dopo le tante fasi dei Dragoni. Gli azzurri tentano il tutto per tutto ma alla fine arriva la seconda realizzazione per gli ospiti con Watkin. Cala la tensione, si abbassa la pressione gallese e torna ad attaccare l’Italia: dopo un eccellente strappo di Allan al 75′ Edoardo Padovani trova la seconda meta azzurra.

Italia-Galles 15-26

Italia: 15 Jayden Hayward, 14 Edoardo Padovani, 13 Michele Campagnaro, 12 Luca Morisi, 11 Angelo Esposito, 10 Tommaso Allan, 9 Guglielmo Palazzani, 8 Sergio Parisse (c), 7 Abraham Steyn, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd, 4 David Sisi, 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini, 1 Nicola Quaglio

A disposizione: 16 Luca Bigi, 17 Cherif Traorè, 18 Tiziano Pasquali, 19 Federico Ruzza, 20 Marco Barbini, 21 Edoardo Gori, 22 Ian McKinley, 23 Tommaso Benvenuti

Marcatori Italia

Mete: Steyn (35), Padovani (76)

Conversioni: Allan (35)

Punizioni: Allan (44)

Galles: 15 Liam Williams, 14 Jonah Holmes, 13 Jonathan Davies(c), 12 Owen Watkin, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Aled Davies, 8 Josh Navidi, 7 Thomas Young, 6 Aaron Wainwright, 5 Adam Beard, 4 Jake Ball, 3 Samson Lee, 2 Elliot Dee, 1 Nicky Smith

A disposizione 16 Ryan Elias, 17 Wyn Jones, 18 Dillon Lewis, 19 Alun Wyn Jones, 20 Ross Moriarty, 21 Gareth Davies, 22 Gareth Anscombe, 23 Hallam Amos

Marcatori Galles

Mete: Adams (56), Watkin (70),

Conversioni: Biggar (56), Anscombe (70)

Punizioni: Biggar (1, 15, 19)

