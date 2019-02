VIDEO Frosinone-Roma 2-3, Highlights, gol e sintesi. Dzeko la risolve al 95′, magica doppietta!

La Roma ha sconfitto il Frosinone per 2-2 nell’anticipo della 25^ giornata della Serie A 2019 di calcio. I ciociari sono passati in vantaggio al 5′ grazie a Ciano che ha tirato un missile dalla distanza e Olsen ha pasticciato la parata. I giallorossi hanno però ribaltato il risultato nel giro di un minuto: al 30′ Dzeko pareggia fiondandosi su un pallone vagante in area e infilando Sportiello col destro, 60 secondi più tardi ci pensa Pellegrini che insacca dopo la deviazione di Sportiello su tiro di Dzeko. All’80’ arriva il pareggio di Pinamonti ma Dzeko non ci sta e all’85’ segna l’insperato gol della vittoria. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Frosinone-Roma 2-3.

VIDEO HIGHLIGHTS FROSINONE-ROMA 2-3:

GOL CIANO (1-0):

الدوري الإيطالي : فروزينوني 1 × 0 روما .. الهدف الأول لفروزينوني .. #FrosinoneRoma pic.twitter.com/YBu9EwcNMd — ElcalcioTV الحساب الإحتياطي (@RecordingVideo1) February 23, 2019

GOL DZEKO (1-1):

GOL PELLEGRINI (1-2):

GOL PINAMONTI (2-2):

Andrea Pinamonti, atacante classe 99' da Inter emprestado ao Frosionone,

saiu do banco e marcou o gol que até agora vai dando o empate a equipe da casa. 🌟

2-2 pic.twitter.com/p8KzPSMNWw — Inter de Milão Deprê (@InterDyLimao) February 23, 2019

GOL DZEKO (2-3):

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com