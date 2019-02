VIDEO Fiorentina-Napoli 0-0, Highlights, gol e sintesi della partita. Mertens si divora delle chance clamorose

Fiorentina e Napoli hanno pareggiato per 0-0 nell’anticipo della 23^ giornata di Serie A. I partenopei si sono portati momentaneamente a otto punti di distacco dalla Juventus che domani potrà allungare nuovamente in testa alla classifica, i toscani portano a casa un punto prezioso e restano al nono posto in classifica sempre in piena lotta per un posto in Europa. I ragazzi di Carlo Ancelotti hanno giocato meglio ma Dries Mertens si è divorato una clamorosa occasione e così i campani si sono dovuti accontentare del pareggio. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Fiorentina-Napoli 0-0.

FIORENTINA-NAPOLI 0-0:

OCCASIONE SBAGLIATA DA MERTENS (36′):

Qui #Mertens su assist di Zielinski, a sua volta imbeccato da una fantastica palla di Insigne.

È la sua seconda occasione, questa ancora più clamorosa della prima.

Miracolo di Lafont.

Queste palle non vanno sprecate.

Ci vuole più cattiveria sotto porta#FiorentinaNapoli pic.twitter.com/PRKeEH4Rgj — Giò Ametrano® SJFZ_fNs 🇮🇹 (@AmetranoGio) February 9, 2019

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com