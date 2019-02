Fiorentina-Napoli 0-0, Serie A: Mertens sciupa e i partenopei pareggiano

Fiorentina e Napoli hanno pareggiato per 0-0 nell’anticipo della 23^ giornata di Serie A. I partenopei, al secondo posto in classifica, si sono portati momentaneamente a otto punti di distacco dalla Juventus che domani potrà allungare nuovamente in testa alla classifica, i toscani portano a casa un punto prezioso e restano al nono posto in classifica sempre in piena lotta per un posto in Europa.

Pioli opta per il 4-3-3 con Chiesa, Simeone e Muriel in attacco mentre Ceccherini e Dabo vengono schierati tra difesa e centrocampo per sostituire gli infortunati Milenkovic e Benassi. Carlo Ancelotti risponde col 4-4-2 dando fiducia a Fabian Ruiz in cabina di regia per alimentare l’attacco guidato da Mertens e Insigne. L’avvio è subito in salita per i partenopei visto che Mario Rui rimane a terra per un problema muscolare dopo 4′ e viene sostituito da Ghoulam. Gli azzurri convincono maggiormente e continua a spingere, Lafont para il tiro al volo di Mertens all’undicesimo minuto e i viola faticano a uscire dalla propria metà campo. Occasionissima per Mertens al 36′: Insigne pesca Zielinski in area di rigore, sponda di testa per Mertens che ben posizionato al limite dell’area piccola calcia a botta sicura trovando però la risposta di Lafont.

Il Napoli spinge ancora in avvio di secondo tempo, Zielinski impegna Lafont con un bel rasoterra ma la Fiorentina si difende con le unghie e con i denti. Mertens lascia il campo a Milik al 62′, ma nel finale gli ospiti faticano a muovere il pallone e a creare delle occasioni importanti da rete mentre i padroni di casa si accontentano del pareggio.

Foto: Lapresse